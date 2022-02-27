机场保洁感染三密接者 天津机场始发航班全取消

天津机场一名保洁本月24日确诊后，昨天又发现有三名密接者被感染。今天（27日）中午12时之后，天津航空天津机场始发航班全部取消。

据“天津航空”官方微博，该航空公司今天下午所有在天津机场的始发班机都被取消。

第一财经报道，取消天津始发航班的不止天津航空一家。从今日中午开始，多家航司从天津机场始发的航班均临时取消，恢复时间待定。

记者从天津机场和相关航司了解到，众多航司取消天津机场相关航班，天津机场运行管理委员会发布的一份航班调减通告有关。通告指出，因天津市疫情防控形势严峻，根据相关会议指示精神，为防止敏感旅客外溢其他省市，机场将对航班进行调减。

根据通告，除了天津机场中午12时以后的始发航班全部取消外，在天津过站航班前站未起飞的也全部取消（10时45之前登机完毕的豁免），前方已起飞或已在本场的过站航班正常执行。各公司可根据自身情况加大航班调减。

报道称，与2月24日天津市新增的一例本土冠病确诊病例是天津机场保洁人员，与2月17日境外输入病例样本的病毒序列高度同源。昨日，天津再通报新增四例阳性感染者，其中三例为天津机场确诊保洁人员的密切接触者。

目前，天津已要求加强机场疫情防控管理。天津滨海国际机场已完成全面消毒，不少机场和航司工作人员还在隔离之中。