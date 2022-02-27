炮火中包机撤离难 中国或安排其他方式撤侨

一名中国驻乌克兰使馆人士透露，当地现在实施严格的空中管制措施，空中时常遭遇炮击和导弹，如果在包机撤离过程中遇到危险，后果将不堪设想，因此现阶段包机撤侨的方案很难执行，但使馆正在积极考虑其他撤离方案。

《环球时报》报道，一名中国驻乌克兰大使馆人员今天（27日）透露，目前很多中国公民希望能够撤离回国。他说，保障中国公民的安全是撤侨的前提条件，如果在撤离过程中遇到危险，就违背了撤离的初衷。为此，使馆需要从各方面着手，做出周密的安排。比如组织中国公民进行登记调查、和乌方进行前期沟通、做好应急预案等，工作量很大，现在每个环节都在紧张的推进当中。

该人士还谈到了包机撤离的危险性。他说，现在当地实施严格的空中管制措施，空中时常遭遇炮击和导弹，如果在包机撤离过程中遇到危险，后果将不堪设想，因此现阶段包机撤侨的方案很难执行。使馆正在积极考虑其他撤离方案，只要安全条件稍一具备，就会立即启动。

他透露，现在有中国人自行驾车到乌克兰西部地区与乌接壤的波兰、斯洛伐克、匈牙利等国。由于现在往西走的人很多，队伍排起长龙，在出境方面遇到很大困难。使馆通过和乌克兰方面协调，协助中国公民顺利出关，昨天华为公司的40余名员工已经安全抵达斯洛伐克。