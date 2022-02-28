蔡赖同时出席林崑海告别式引发蓝绿人士口水战

台湾正副总统前天（27日）同时出席三立集团董事长林崑海告别式，引发蓝绿人士之间的口水战。

据台湾联合新闻网报道，国民党发言人白乔茵批评总统蔡英文和副总统赖清德同时出席，是没有考虑到国安因素。

民进党高雄市议员拟参选人黄雍琇之后对此批评白乔茵在三立电视台当记者多年，却没有参加林崑海告别式，甚至还政治操作大作文章，并指白乔茵忘恩负义，应立刻道歉并退选。白乔茵有意参选高雄市议员。

黄雍琇说，林崑海长年坚持本土意识，贡献台湾民主发展，不分蓝绿的政坛老友都到场参与告别式。白乔茵一路上受林崑海与三立集团栽培，是国民党内最应该出席告别式的人，不但没有到场，还见猎心喜借此发动政治攻击。

黄雍琇强调，任何政治上的攻防、争辩都不应抹灭人性，呼吁国民党不要提名这种见利忘义、过河拆桥的人参选公职，也呼吁白乔茵若尚有一丝感念林董事长、感谢三立栽培的心，就请立刻道歉并宣布退选。

白乔茵对此做出回应时说，三立是让她学会思考政治、批判时事的地方。不管是哪一段生命经历，她都很珍惜，也很感激。即使之后政治立场和一些老朋友不同，也未曾口出恶言。

至于蔡赖同时出席告别式事件，白乔茵强调，她从头到尾批评的是民进党昨是今非的维安和双标，因为外交部曾说除了重大庆典之外，正副总统不会同台，她站在维安角度探讨公领域议题，却被扭曲成攻击已逝者，感到痛心、不齿、也遗憾。白乔茵批评对方为了选举，可以消费已逝者到这种地步、拿林崑海的不幸来打击政敌。