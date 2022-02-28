香港网传封城七天 超市现抢购潮

香港冠病疫情一发不可收拾，昨天新增2万6026起阳性个案，为单日新高。网上流传的消息指，立法会昨天（27日）就“全城禁足七天”点票；网传消息还说消息可靠，立法会工作的律师行高层在录音中呼吁职员尽快在未来几天储粮。这些消息导致昨天多区的超市出现抢购潮。

据东网报道，网上流传，香港立法会昨天就“全城禁足七天”点票，还说消息可靠，来源经由于立法会工作的律师行高层在录音中说，该高层已吩咐其职员尽量在未来数天尽快储粮，更呼吁民众同样在今天提早“入货”。

香港昨天多区超市出现抢购物资的人潮，一些放满了急冻食品、面包等货架上的大部分货物被一扫而空，当中以肉类、鲜奶及鸡蛋较为抢手，尚不清楚是否因网传消息所致。

德辅道西、皇后大道西和元朗一带的超市昨天也出现抢购潮，大部分货品都被一扫而空。其中，位于德辅道西的超市，冻肉架大部分货品被一扫而空，当中以冻肉类、鲜奶及鸡蛋较为抢手，另外面包也同样被抢得几乎被扫空。

皇后大道西的超市也出现同样的情况，冻肉架上大部分的急冻冰鲜肉也被一扫而光，蔬菜同样无一幸免，被抢购一空。另一边厢，跳出港岛区，昨天下午4时许，位于元朗阜财街的超市，冻肉柜同样清空，面包也所剩无几。

香港昨天新增2万6026起阳性个案，为历来最高，其中七起由外地输入，其余为本土感染。