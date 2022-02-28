王毅：敦促美国重拾理性务实对华政策

中国外长王毅今天（28日）呼吁美国重拾理性务实的对华政策，推动中美关系早日重回正轨，中国也愿考虑同美国“重建更好世界”基建设施倡议进行协调。

中国外交部官网公布，王毅今早以视频方式在“上海公报”发表50周年纪念大会上发表讲话时说，坚持求同存异，就能实现不同社会制度国家的和平共处。“‘上海公报’保留了双方持有的不同意见，因此使两国达成的共识更具意义。这一外交史上的首创，也为不同制度国家建立和发展关系提供了有益借鉴。两国老一辈领导人认识到，中美虽有分歧，但都没有改变对方的意图，都乐见两国并行不悖发展，基于共同利益开展合作。”

王毅坦言，中美关系目前正面临建交以来少有的严峻挑战，并说中国敦促美国重拾理性务实的对华政策，同中国一道，推动中美关系早日重回正轨。

他强调，坚持国际关系基本准则，就能为中美关系构建起真正的护栏，并说台湾问题是“上海公报”的核心，一个中国原则是中美关系的基石。“‘上海公报’强调，各国不论社会制度如何，都要恪守尊重各国主权和领土完整、不侵犯别国、不干涉别国内政、平等互利、和平共处原则。这充分体现了联合国宪章的宗旨原则，过去管用，现在适用，今后更要用。”

王毅说，作为中国内战的遗留问题并受到美国等外部势力干涉，海峡两岸长期陷入政治对立的特殊情况。“但中国的国家主权和领土完整从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变，全体中华儿女追求祖国统一的努力也从未停止。”

他批评美国的《与台湾关系法》和“对台六项保证”违背了美国在中美三个联合公报中所做的承诺，违反了一个中国原则，因此从一开始就是非法和无效的。

王毅呼吁美国不要把国内法凌驾于国际法之上，而是应该恪守对中国作出的政治承诺，承担应当履行的国际义务，停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持“台独”行径，停止策划“以台制华”的图谋，停止任何干涉中国内政的言行，这样才能真正维护台海和平稳定，维护中美关系大局。

王毅也呼吁双方以更加宽阔的视野和更为包容的态度看待中美关系，坚持对话而不对抗，合作而不冲突，开放而不封闭，融合而不脱钩。

他说：“中国的社会制度和发展道路，是14亿中国人民的坚定选择和集体意志，是中国历史发展演变的必然。中国尊重美国的社会制度，从不赌美国输，希望美国继续开放自信，保持发展进步。同样，美国也应当尊重中国的发展道路，欢迎一个和平、稳定、繁荣的中国，摒弃零和博弈的迷思，放下围堵遏制中国的执念，冲破‘政治正确’的桎梏，真正把中国当做发展进程中的伙伴，而不是权力游戏中的敌人。”

王毅强调，中美关系的主流应当是合作，以竞争来定义是以偏概全。即使是竞争，也要有边界，基于公平公认的国际规则，既让本国更快更强，也让各国更加团结，一起向未来。即使有竞争，也应该比一比谁能把自己的国家治理得更好，谁能为这个世界做出更多贡献。

他接着说，中国将继续全面深化改革，以更短的负面清单、更优的营商环境、更大力度的制度型开放，与世界分享中国的发展机遇，欢迎美国企业更积极融入双循环发展格局。美国也应该为建设开放型世界经济作出表率，带头遵守国际经贸规则，为包括中国在内的各国企业提供公平、公正、非歧视的市场环境。

王毅也认为，中美要坚持大国责任，为世界提供更多公共产品。全球性挑战需要全球性合作，中美都应拿出大国担当，发挥大国作用。他提出两国可以携手向非洲等发展中国家提供更多疫苗，形成“免疫屏障”，助力全球战胜疫情，并呼吁保持宏观经济政策协调，为全球经济增添信心韧性，推动疫后复苏走深走实。双方还可以共同应对气候危机，为自然守住安全边界，实现全球绿色、低碳、可持续发展。中国对美国参与共建“一带一路”倡议和全球发展倡议持开放态度，也愿考虑同美国“重建更好世界”倡议进行协调，向世界提供更多的优质公共产品。

他强调，中国过去现在今后都不会谋求任何霸权，美国也应该这么做。亚太是中美利益交融最集中的地区，也是两国互动最频密的地区，理应成为双方构建互信合作的示范田，而非一方谋求势力范围的后花园，更不是两国对立冲突的角斗场。美国应该停止在地区搞阵营对立、封闭排他的小圈子，同中国及地区国家一道，共同打造开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太大家庭。

王毅在最后说道，中美关系的大门既然打开了，就不应再关上。世界既然走出了冷战，就不应再降下铁幕。“站在新的历史起点，我们应当从‘上海公报’中汲取更多智慧，以两国元首的重要共识为指引，努力找到新形势下中美两国相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道，努力造福两国，惠及世界。这是中美两国应有的责任与担当！”