陈肇始：香港全民检测未完全排除“禁足令”

香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始今天（28日）说，香港冠病疫情仍未见顶，并不排除在全民检测期间实施“禁足令”。她还强调，检测要发挥最好效果，就一定要减少市面人流。

据中通社报道，陈肇始在电台节目中说，根据香港卫生署卫生防护中心评估，目前疫情未见顶，社区仍有很多传播链，每日确诊人数众多。从公共卫生角度来看，全民检测越快完成越好，特区政府会设法压缩时间，目前仍在商讨推行的具体细节。

在有关安排上，陈肇始说，会顾及在安老院长期卧床的年长者等行动不便人士，其中一个方向是上门为他们进行核酸检测。她强调，特区政府的应对方向仍是确保患者得到适切治疗，因此要“分级分层”，按患者病情严重性，分批送往医院隔离病房等设施。

此外，香港商务及经济发展局局长邱腾华在另一电台节目中说，中国大陆援港抗疫的物资已陆续抵达，包括约1400万个快速抗原测试包，其中700万个已经派发给高风险和特定群组。

邱腾华认为，现时物资仍未能应付全民检测，特区政府研究检测方案时，会及早准备所需物资，包括高规格口罩、保护衣物和快速检测包等，向中央政府提出请求。

香港昨天新增2万6026起阳性个案，为历来最高，其中七起由外地输入，其余为本土感染。