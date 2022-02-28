工信部：中国汽车芯片供应短缺情况逐步缓解

中国工业和信息化部公布，中国汽车芯片供应短缺情况在逐步缓解，并预计汽车芯片供应形势还会持续向好。

据中国网公布的文字实录，工信部副部长辛国斌今早（28日）在新闻发布会上说，从重点汽车企业监测情况看，汽车芯片供应短缺情况虽然已在逐步缓解，但相对整车和零部件企业的需求和排产计划来看，目前仍然还有一定的缺口。

考虑到全球主要芯片企业已经加大了车规级芯片的生产供应，新建产能也将于今年陆续释放，国内部分芯片产品供给能力也在逐步提升，辛国斌预计汽车芯片供应形势还会持续向好。

辛国斌公布，下一步中国将多措并举来维护汽车工业的稳定运行，重点抓好的工作包括加强供需对接，要在过去工作的基础上，搭建汽车芯片在线供需对接平台，畅通芯片产供信息渠道，完善产业链上下游合作机制；加大生产协同。引导整车和零部件企业优化供应链布局，合理排产、互帮互助，提高资源配置效率，最大限度降低缺芯影响。

辛国斌说：“有一些企业产品适销对路，芯片短缺影响比较大；有一些企业的产品没有得到消费者认可，所以即使拿到了一些芯片，生产出来的产品也没有人愿意买，就会对整个产业造成一种资源错配。”

中国将抓好提升芯片供给能力的工作，进一步支持整车、零部件、芯片企业协同创新，稳妥有序提升国内芯片生产供给能力。中国的应用测试评价体系还存在短板，这方面今年还要进一步加大工作力度。

中国也会将重点放在加强国际合作。辛国斌说：“汽车是一个高度国际化的产业，我们必须坚持全球化发展方向，推动跨国芯片企业增加中国市场供给，加大本地化生产布局，增强产业链供应链韧性和稳定性。”