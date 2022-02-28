中国六部委出台新时代政法干警十条禁令

中共中央政法委等六部委联合印发《新时代政法干警“十个严禁”》，为政法机关划定行为“底线”，其中包括严禁包庇纵容黑恶势力，严禁耍特权、失密泄密等。

据正义网今天（28日）发布的消息，中共中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合出台《新时代政法干警“十个严禁”》（简称“十个严禁”）并印发通知，要求各级政法机关认真贯彻执行、全体政法干警自觉遵守。

“十个严禁”的内容包括：严禁搞两面派、做两面人；严禁有令不行、有禁不止；严禁放任错误思潮侵蚀影响；严禁不当交往、干预执法司法；严禁玩忽职守、徇私枉法；严禁违规参与营利活动；严禁包庇纵容黑恶势力；严禁滥用执法司法权；严禁不作为乱作为、耍特权抖威风；严禁跑风漏气、失密泄密。

《通知》要求，各级党委政法委、政法单位要让铁规禁令成为带电的“高压线”，对落实“十个严禁”不力，导致问题多发频发、造成严重后果的，将严肃追究相关单位和责任人责任。

《通知》也强调，要做到贯彻执行“十个严禁”受群众监督、由群众评价，定期公布违反和严格遵守“十个严禁”的典型案例等。

中央政法委负责人说，“十个严禁”的前三条聚焦政治建设、对党忠诚，第四至八条聚焦执法司法顽瘴痼疾，最后两条则聚焦纪律作风，划定了政法干警的思想“红线”和行为“底线”，是政法队伍的铁规禁令。