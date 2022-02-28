香港拟改良暂缓追租计划

香港财政预算案提出暂缓追租措施，以立法方式禁止业主就指定行业欠租的租户采取终止租约及相关法律行动。

据中通社报道，香港特区政府财政司司长陈茂波今天（28日）说，听到各界意见，正准备改良计划，拟为有需要业主垫支铺租三个月，上限10万港元（下同，约1万7398新元）。

陈茂波在电台节目中指出，暂缓追租是短期措施，不会影响自由市场及银行按揭机制等，不少银行早前也推出还息不还本等支援措施，相信有关措施不会给银行体系造成任何冲击。

陈茂波留意到有依靠铺租维生的退休小业主忧虑，暂缓追租会无法维持生活。

陈茂波说，银行会通过百分百政府担保贷款计划等机制，为有需要业主垫支铺租三个月，上限10万港元，也考虑将禁止银行在暂缓追租期内追讨业主的条款写入法例中。

就目前所面对的外围情势，陈茂波说，最重要是金融防控风险，强调已做好预案，有信心可抵御冲击。

至于美国联储局考虑在三月开始加息，陈茂波指，香港是否需要亦步亦趋美国加息步伐，要视乎双方息差情况。

此外，陈茂波也说，期望两个多月内能遏制第五波疫情，之后保持“动态清零”，创造与中国大陆“通关”条件；当疫苗接种率进一步上升后，加上大陆及国际应对冠病的新药物投入应用，今年有条件逐步与国际“通关”。