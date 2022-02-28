港多家医院滞留遗体 民建联促租急冻柜存放

香港冠病疫情肆虐，因染疫而死亡人数持续攀升，多家公立医院急症室滞留遗体。民建联立法会议员陈恒镔和梁熙今天（28日）举行线上记者会，建议政府租用临时急冻柜存放尸体、与殡仪业及私营机构合作、开放地方予家属作简单拜祭及火化等。

据香港01报道，陈恒镔说，不少家属疫情下停办丧事、殡仪馆停止接受新个案，导致近日医院太平间爆满，尸体堆积情况严重，引起民众不安情绪。他促请政府与殡仪业界开会沟通，透过公私营合作并参考2003年沙斯（SARS）做法，租用急冻柜暂时存放尸体，并建议政府提供地方予家属进行简单仪式及在医院直接火化。

据东网早前报道，香港的冠病死亡个案急增，过去一周新增逾300宗死亡个案，据报当地公立医院太平间爆满，尸体无法即时转入停尸间安放，导致滞留急救房。报道引述医护人员在社交媒体上发出的帖文称，香港一家医院的太平间已出现“尸叠尸”的情况，有遗体曾滞留急救房，甚至曾传出尸臭，但太平间空间不足，大家束手无策。

针对救护员人手短缺，甚至出现无间断工作，梁熙建议在紧急状态下政府可向中央政府求助，要求派救护车及人员来港协助。

两人也关注假消息妨碍抗疫，他们提到近日有假资讯指立法会就全城禁足七天投票，引发民众到超市抢购储粮。梁熙批评，假消息容易刺激民众恐慌情绪，建议当局应善用政府新闻网络平台，参考警队做法，订立于两小时内澄清假资讯的目标；另与学术机构的合作，加强事实查核工作，借助机构的经验及公信力。

陈恒镔认为，政府有责任澄清假新闻，建议政府争取一条香港电台频道作抗疫频道，若有假消息发放，电台要第一时间追踪并找相关政府部门回应和澄清，并提供实用的即时资讯，例如哪一个检测站的人数较少。