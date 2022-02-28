中国计划新建逾60万个5G基站

中国工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙今天（28日）在国新办新闻发布会上说，中国计划在2022年5G网络建设方面，新建超过60万个5G基站。

据中新社报道，田玉龙说，5G正式商用以来，为推动新基建发挥了重要的引导作用。在各方共同努力下，中国的5G建设和应用保持了全球领先水平。目前5G网络已经覆盖全国所有地市一级和所有县城城区，87%的乡镇镇区，覆盖面在全球保持领先。

目前，中国累计建成开通超过142万个5G基站，“基站总数今年年底将达到200万个”，田玉龙说，今年要加强面向企业厂区、工业园区等重点区域的网络覆盖；同时提升在高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区的覆盖深度；持续推进县城和乡镇的广度覆盖。

田玉龙说，要深入推进“5G+工业互联网”应用场景示范，开展5G+医疗健康、5G+智慧教育试点，向农业、文旅等领域不断深化和拓展。对个人应用要推出一批新型智能终端和手机应用，进一步提升用户的5G体验。

他还说，要大力促进5G技术迭代升级。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，支持产业界积极参与国际标准的制定和对接。推动企业推出更多层次、更多价位的5G芯片等模组产品，满足不同行业、不同领域以及民众对5G的差异化、定制化、个性化的需求。