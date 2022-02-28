中国发人权报告批美政治操弄致冠病死亡激增

中国国新办今天（28日）发表《2021年美国侵犯人权报告》，批评美国政治操弄，导致冠病死亡病例激增。

综合新华社与澎湃新闻报道，《2021年美国侵犯人权报告》约1万5千字，除序言外含六个部分，包括操弄疫情防控付出惨痛代价；固守暴力思维威胁生命安全；玩弄虚假民主践踏政治权利；放纵种族歧视加剧社会不公；背离人道主义制造移民危机；滥用武力制裁侵犯他国人权。

报告指，2021年，美国人权状况进一步恶化。政治操弄导致冠病死亡病例激增，美国确诊病例达3451万例，死亡病例达48万例，两项数据均居世界各国之首。

报告还称，美国枪击事件致死人数再创新高，全年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。虚假民主践踏民众政治权利，美国有49个州提出超过420项限制选民投票的法案，民众对政府的信任度接近1958年以来的历史低点。

针对少数族裔特别是亚裔的歧视攻击愈演愈烈。报告指，纽约市针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。暴力执法让移民难民的处境更加艰难。与此同时，美国单边主义行径在全球制造了新的人道灾难。

报告认为，2021年，美国“人权卫士”人设彻底崩塌，打着“维护人权”幌子的“领导人民主峰会”沦为闹剧。众多国家在联合国人权理事会第四十八届会议上谴责美国是“世界人权事业最大的破坏者”，并敦促美国解决自身严重人权问题。