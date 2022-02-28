澳洲反贪机构指中国商人黄向墨涉参与非法政治捐款活动

澳大利亚一个反贪机构指中国商人黄向墨涉嫌在澳洲地方选举期间，非法捐出10万美元（13万新元）的秘密政治献金。

据路透社报道，澳洲新南威尔士州反贪污贿赂独立委员会（ICAC）今天（28日）在报告中称，黄向墨涉嫌在2015年4月将这笔钱装入塑料购物袋，并交给新南威尔士州工党秘书长。黄向墨在四天前曾从他的悉尼赌场中介账户取出相同数额的现款。

委员会已向负责18人涉贪案的检察官征询意见。这18人涉嫌参与一项隐瞒捐赠事宜的计划，案件与在悉尼一家中餐馆举行的工党筹款晚宴有关，黄向墨与新南威尔士州和联邦层级的工党领袖当时出席了这场活动。

委员会指黄向墨在几周后透过一名员工，从他的赌场账户提取了这笔钱，而黄向墨在几天后涉嫌将这笔钱交给了新南威尔士州工党秘书长。

黄向墨的代表律师安斯沃思（Timothy Unsworth）则告诉委员会，在与工党新南威尔士州工党秘书长分支领袖会面前，黄向墨的确提取10万美元，但称这纯属巧合，黄向墨也没有将这笔钱带到那场晚宴。

路透社向安斯沃思提出置评请求，但安斯沃思拒绝就委员会报告置评。

这名秘书长后来替黄向墨工作，并告诉委员会，他曾与黄向墨会面，以讨论同联邦层级的工党领袖会面事宜，但否认收到来自黄向墨的现金。

身为房地产开发商的黄向墨又名黄畅然，是地产开发公司玉湖的创办人。根据当地规定，新南威尔士州的政治捐款上限为5000美元，并禁止房地产开发商参与政治献金捐款活动。