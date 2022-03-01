柬埔寨警方指血奴案纯属编造

血奴案出现重大反转，中国驻柬埔寨大使馆引述柬国警方的通报公布，此案纯属编造。

使馆发言人昨晚（2月28日）在官网上公布，柬埔寨警方当天向使馆通报了初步调查结果并发布公告，认定所谓“血奴”案纯属编造。

发言人引述柬警方内部通报和公告说，一名叫李亚缘纶的中国公民偷渡赴柬，后因肝部患严重疾病，联系当地一社会组织寻求帮助。先后有三人出于不同目的，协助李亚缘纶编造、宣传其被非法拘禁、受到虐待及充当血奴的假新闻。使馆批评此举误导舆论，严重影响社会秩序，并说案件下步将移交柬司法机关审理。

使馆呼吁在柬中国公民遵守中柬两国法律，理性维权，切勿编造谣言，欺瞒公众，呼吁广大公众擦亮眼睛，明辨是非，不要被他人利用。

发言人也说，下一步，使馆将继续跟进此案审理，在中柬两国法律框架下保护好有关当事人的合法权益，支持配合当地执法部门，持续加大对网赌电诈及相关涉中国公民犯罪的打击整治力度，切实保障在柬中国公民生命财产安全。

中国媒体早前报道，李亚缘纶去年5月在求职网站上看到夜总会招保安的信息，因为薪水待遇丰厚，李亚按照招聘信息前往广西崇左市面试。

李亚缘纶声称，他被带到广西与与越南谅山接壤的凭祥市边境，被人用枪抵着腰胁迫出境，起初到了越南胡志明市的一个公寓里，后来又以1万8500美元（2万4837新元）被卖到柬埔寨西哈努克港的一家网诈公司，被要求参与诈骗工作。

男子也称，自己曾被抽血七次，给他抽血的是个40来岁的中国人，对方说李亚的血型是Rh阴性O型血，很值钱。这起事件早前也冲上微博热搜。