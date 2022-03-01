王毅：中国欢迎巴切莱特近期参访新疆

中国外长王毅批评别有用心的势力不断炒作中国的新疆事务，强调中国欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流，也欢迎联合国人权高专巴切莱特近期访华并参访新疆。

中国外交部在网站上公布，王毅昨天（2月28日）以视频方式在联合国人权理事会会议上说，种族灭绝、强迫劳动、宗教压迫完全是编造出来的谎言。“新疆的大门是敞开的，我们欢迎不带偏见的各国人士到新疆参访交流。”

王毅说，中国主张人权事业发展必须立足本国国情和人民需求，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进和实现人的全面发展。一国人权状况好不好，根本上要看人民对美好生活的向往是否得到满足，人民的所需所急所盼是否得到解决，人民的获得感、幸福感、安全感是否得到增强。

他强调，评价一个国家是否有人权，不能以别的国家标准来衡量，更不能搞双重标准，甚至把人权当作干涉别国事务的政治工具。要坚定不移推动国际关系民主化和法治化，践行真正的多边主义，推动全球人权治理朝着更加公平合理包容的方向发展。人权理事会应当秉持非选择性和非政治化原则，不能沦为大搞政治对抗的舞台。

展望未来，王毅说中国将坚定不移走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，坚持以人民为中心的人权理念，不断发展全过程人民民主，促进全体人民共同富裕，在更高水平保障中国人民的人权。