600余名中国留学生撤离乌克兰

中国驻乌克兰大使馆及总领馆正组织中国留学生撤离乌克兰，敖德萨首批400余名留学生当日顺利撤离。基辅当日也将有200多名中国留学生撤离。

据极目新闻报道，中国驻乌克兰大使馆新闻参赞丁建伟受访时说，由于乌克兰的战时状态，租车非常困难，大使馆和总领馆克服困难，积极与当地政府沟通，为中国公民撤离提供必要安全保障。

乌克兰还将有近千名中国公民3月1日撤离，包括留学生以及自主撤离的华侨，撤到波兰、斯洛伐克等国。

中国驻乌克兰大使馆2月28日通知，当前乌克兰与邻国摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利、波兰边境通关正常，上述各国对自乌克兰入境人员给予通关便利。其中，摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利对持有效护照自乌出境人员临时免签。大使馆馆已和驻摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利、波兰使馆协调，为我自行从乌克兰前往上述国家的公民提供通关便利协助。

大使馆2月25日发布《关于请拟自乌克兰撤离中国公民进行登记的紧急通知》。近几天来，工作人员平均每天要接到1000多人次的电话问询。2月27日起，启动为中国公民远程办理旅行证的应急支持。各地华人华侨和留学生，通过侨社留学生会、华商会的统一指导，协助撤离填表的登记。

截至目前，共有超过6000人次华人华侨登记，大使馆打电话逐一确认，保证能通过不同渠道及时撤走。据了解，由于乌克兰的领空已关闭，局势仍在恶化，包机撤离难度很大，外交部大使馆努力为在乌中国公民寻找多渠道、更安全和快速的离境途径。

大使馆今日通知，自即日起开设从基辅、哈尔科夫等城市发往乌西部城市及邻国的专列。有意愿搭乘上述专列的所有外国公民（包括中国公民），皆可持本人有效护照乘车前往。每日车次及发车时间不定，于当日凌晨发布。