欧盟计划4月1日与中国举行峰会，以尝试缓解双方日益加剧的紧张关系。

据路透社报道，欧盟委员会副主席及贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）昨天（2月28日）告诉欧洲议会贸易委员会：“我们知道，欧中关系正处于一个复杂的阶段。”

东布洛夫斯基斯认为，一些议题需要在最高政治层面上解决，这样一来“我们才了解到我们可以在多大程度上对我们的合作项目进行调整和改进。”

一名欧盟官员称，峰会可能在线上进行。

东布洛夫斯基斯并没有公布双方届时是否会讨论乌克兰危机，但坦言目前存在乌克兰危机会使中俄两国关系更紧密的风险，并称有迹象显示这种情况正在发生。

东布洛夫斯基斯也说：“中国在这场冲突中采取了非常谨慎的态度。”

欧盟在某些领域将中国视为战略对手，但在应对气候变化等领域视为合作伙伴。欧盟希望中国能与欧盟一道，推动在世界贸易组织进行贸易规则改革工作。

中欧关系在去年日趋紧张，欧盟去年3月以中国侵犯新疆维吾尔族人权为由，对四名中国官员和一个实体实施制裁。中国随即反击，宣布对欧洲的四个实体和10人实施制裁。欧洲议会之后也以中国政府就新疆问题对欧盟实施反制裁措施为由，正式冻结中欧投资协定。

不过，欧洲理事会主席米歇尔去年10月与中国国家主席习近平进行通话。他在之后公布，欧盟和中国同意举行欧中峰会。