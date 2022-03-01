专家：俄乌战争料推高中国出口

全球疫情未散，俄乌硝烟骤起。考虑到俄罗斯大宗商品和原材料的外需将边际转向中国，分析人士预计这将从另一面推高中国出口。

据路透社报道，中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员彭波说：“战争爆发冲击全球产业链，原本的生产恢复节奏放缓，市场情绪也会受到影响，很多厂商会抓紧存货。”

他并称，随着俄乌局势日趋紧张，各方祭出重重制裁，加剧世界紧张局势，冲击全球供应链产业链。但或将从另一面推高中国对世界出口，尤其是俄罗斯未来对中国商品的依赖程度将提升。

一位广东外贸企业的负责人说：其涉及到乌克兰的订单基本都暂停或延后了。“目前情况有太大的不确定性，主要还是考虑到资金安全，担心货到不了港口，或者到港经销商也拿不到货，钱就打水漂了。”

该人士回忆称，2014年乌克兰局势紧张的时候也曾暂停过一段时间的出货，后来随着局势和缓，业务也慢慢恢复。“好在我们的业务范围不止是对乌克兰的，所以影响还好，而且对这种情况有所预案。”

中国是乌克兰最大的贸易伙伴，双边年贸易总额约190亿美元（257.68亿新元）。

冲突虽然会影响中国对乌克兰的出口，不过彭波分析，考虑到乌自身经济规模较小，与中国贸易规模不大，总体来看对中国外贸的影响有限。

高盛报告也认为，如果地缘政治紧张局势进一步升级，中国以外国家对俄罗斯大宗商品和原材料的需求大幅下降，俄罗斯的大宗商品和原材料可能会在边际上转向中国。

从以往经验来看，当中国在2018至2019年中美贸易争端期间停止自美进口石油，并在2020年停止从澳大利亚进口煤炭时，中国增加了从其他地方的进口，而美国的石油和澳大利亚的煤炭由于商品的同质性和可替代性，被转向其他国家出口。

报告指出，中国在大宗商品和原材料方面依赖俄罗斯，从俄罗斯进口的木材和木制品占17%，原油占16%。于此同时，俄罗斯在各种制成品方面也依赖中国，其中近40%的运输设备和30%的机电设备从中国进口。

乌克兰是谷物的出口国，特别是玉米出口大部分运往中国和欧盟。俄罗斯则在有色金属、能源以及农产品市场有举足轻重的地位。

美国政府上周宣布对俄罗斯实施全面出口限制，阻止其在全球范围内的商品进口，范围涉及从商用电子产品和计算机到半导体以及飞机零部件。美国总统拜登指出，包括法国、德国和意大利在内的27个欧盟成员国以及英国、加拿大、日本、澳洲和新西兰在内的盟友，都加入了这项回应措施，以便将影响最大化。

乌克兰总统幕僚长的一名顾问透露，在俄罗斯军队入侵乌克兰后，乌克兰军方已暂停其港口的商业航运，这引发了主要谷物和油籽出口商对供应中断的担忧。俄罗斯官员和五位谷物行业消息人士说，俄罗斯稍早下令禁止商业船只在亚速海通行，直至进一步通知，但保持俄罗斯在黑海的港口开放航行。

业界估计，目前乌克兰的粮食出口量约为每月500万至600万吨，其中包括约450万吨玉米，100万吨小麦，其余部分主要为大麦。马里乌波尔(Mariupol)正受到俄罗斯军队的攻击，它是乌克兰在亚速海最大的港口之一，主要处理3000至10000吨的小型船舶。

欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）称，本轮制裁是“我们实施过的最严厉的制裁计划”。制裁还将针对俄罗斯的能源和运输等部门，并寻求通过出口管制来扼杀其贸易和制造业。

