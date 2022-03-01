台湾盘点防空避难设施？ 政院：例行盘整

针对外传台湾在俄乌战事之际提高防备、盘点防空避难设施的消息，台湾行政院发言人昨天（2月28日）强调，台湾与乌克兰完全不同，防空避难设施每年2月都会在公开网站及内政部警政署应用程序向民众公布，是例行性常态作为。

俄罗斯入侵乌克兰，引起台海军情疑虑，据台湾ETtoday新闻云报道，台湾行政院发言人罗秉成昨天说，政院已多次强调，台湾与乌克兰情势完全不同，台湾不但具有国际地缘政治的“重要性”、地理环境上200公里海峡区隔的“特殊性”，还有台湾高科技产业位居国际供应链举足轻重的“关键性”，台湾与乌克兰不能相提并论。

罗秉成说，有人借机操作所谓“今日乌克兰，明日台湾”，意图将乌克兰形势与台湾作不当连结，扰乱民心士气，实不可取。

他还说，面对大陆威胁，政府平常就会掌握各种情况，并盘整战备资源，以抵御境外敌对势力的恐吓威胁。

台湾《联合报》昨天报道，台湾中部地区近日都接到中央指示，调查辖内防空避难设施现况，警政署指示各县警局要求下达警分局、派出所确实盘点目前避难设施是否足够。

报道说，以彰化县为例，共盘点出3500多个防空避难场所，但除了彰化市和员林市地下避难处所足够外，各乡镇避难所仍不足。

对于防空避难设施调查一事，罗秉成解释，这是依民防法、政府资讯公开法、地方制度法及防空疏散避难设施建档作业要点等规定，进行盘点统计及例行性调查，每年2月初各直辖市、县（市）政府警察局都会回报所辖防空避难设施的数量，并在公开网站及内政部警政署应用程序内向民众公布，是例行性常态作为，无庸将此刻意与俄乌战事作不当连结。

