美国资深访团访台 苏贞昌：可见台美关系的重要

台湾行政院长苏贞昌说，美国指派跨党派资深代表团访问台湾，表明了台美关系的重要。

据联合新闻网报道，美国总统拜登指派跨党派资深代表团将于3月1至2日搭乘行政专机访问台湾。苏贞昌今天（3月1日）上午到立法院专案报告，他在接受媒体提问时指出，在世界局势有变之际，美国总统拜登派相当层级非常高的访团专程来台，可见台美关系的重要。

苏贞昌说，台湾地位的重要，以及美国重视区域和平、坚定支持台湾的态度，与他、总统蔡英文及相关首长交换意见和共同注意各方情势，是非常好的作为。“我们对于整个周边情势及台海和区域，都密切盯着。”

总统府发言人张惇涵此前说，代表团今明两天将搭行政专机访台，蔡英文明早将在总统府接见访问团，当晚设宴接待，双方将就台美关系与国际区域局势等议题深度交流。

张惇涵透露，访问团由退役海军上将、美国参谋长联席会议前主席马伦（Mike Mullen）率领，成员包括前副防长弗卢奴瓦（Michèle Flournoy）、白宫前副国安顾问欧苏莉文（Meghan O'Sullivan），以及两名白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green）和麦艾文（Evan Medeiros）。

总统府指出，访问团成员涵盖民主、共和两党的卸任高级国安官员，充分展现美国对印太区域局势的重视，及美国跨党派对台湾高度共识的支持，“在乌克兰情势严峻之际，更是彰显台美关系坚若磐石”。