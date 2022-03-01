美官员：俄乌战令中国处于尴尬境地

白宫国安会印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）周一（2月28日）说，在俄罗斯入侵乌克兰期间，中国在维持与俄罗斯的关系方面处境尴尬，但美国希望与中国保持沟通渠道畅通。

据路透社报道，坎贝尔在一个由设在华盛顿的德国马歇尔基金会主办的网络研讨会上说，他认为中国领导人对美国盟友和伙伴表现出的团结一致以及俄罗斯入侵的“残暴”感到“关切”。

坎贝尔说:“我认为不可否认的是，中国目前正处于一种尴尬的境地中，他们正试图维持与俄罗斯深厚而根本的关系。”

他说，现在判断包括中国在内的任何人会从这场冲突中得出什么结论还为时过早，但美国已经提前向中国解释了俄罗斯入侵的相关风险。

白宫周日呼吁中国谴责俄罗斯入侵邻国乌克兰，这是自二战以来对一个欧洲国家发动的最大规模攻击。但在俄罗斯入侵乌克兰前几周，俄总统普京和中国国家主席习近平宣布两国加强战略伙伴关系以对抗美国的影响，之后，中国基本上避免批评俄罗斯。

俄罗斯和乌克兰官员周一会面，讨论停火事宜。在冲突进入第五天之际，俄罗斯军队遭遇了乌克兰军队和平民的抵抗。

坎贝尔说：“我们决心保持与中国的沟通渠道畅通。”他补充说，这场危机将有助于巩固欧洲与印太地区之间的制度联系。

他说：“我确实认为，在目前的环境下，对他们（中国）来说，情况很困难。从我们的角度来看，很明显，俄罗斯和中国之间如此公开和深厚的联系，目前确实相当不舒服。”

美国国家安全委员会印太战略主任胡珀（Mira Rapp-Hooper）后来在网络研讨会上说，她认为乌克兰危机不会让美国偏离加强与印太关系的目标。

