中国制造业PMI连续四个月高于临界点

中国制造业采购经理指数（PMI）2月份为50.2%，比上月上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。

据第一财经报道，从企业规模看，大、中型企业PMI分别为51.8%和51.4%，比上月上升0.2和0.9个百分点，均高于临界点；小型企业PMI为45.1%，比上月下降0.9个百分点，低于临界点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。

生产指数为50.4%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明制造业生产活动扩张有所放缓。新订单指数为50.7%，比上月上升1.4个百分点，重回扩张区间，表明制造业市场需求景气度回升。

原材料库存指数为48.1%，比上月下降1.0个百分点，表明制造业主要原材料库存量较上月下降。从业人员指数为49.2%，比上月上升0.3个百分点，表明制造业企业用工景气度有所改善。

供应商配送时间指数为48.2%，虽比上月上升0.6个百分点，但仍低于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间继续放慢。

2月份，非制造业商务活动指数为51.6%，比上月上升0.5个百分点，高于临界点，非制造业总体恢复步伐有所加快。

