中国商务部：将千方百计推动消费恢复

中国商务部部长王文涛在今天（3月1日）的记者会上强调，要千方百计推动消费持续恢复和升级，增强消费对经济发展的基础性作用。

据中国网报道，中国中央广播电视总台央视记者在记者会上问，消费是经济增长的第一动力，稳住消费对于当前稳住宏观经济大盘具有重要的作用，当前疫情多点散发对于消费的恢复带来较大的压力。请问商务部如何看待当前的消费形势，下一步将从哪些方面发力促进消费稳定恢复？

王文涛说，去年四季度以来消费出现了一些情况，就是下行的压力在增大，社零增速10月份4.9%、11月份3.9%、12月份1.7%。总的来说，消费的下行压力还是很大，今年的稳消费压力不小。要坚定实施扩大内需战略，统筹疫情防控和消费促进工作，千方百计推动消费持续恢复和升级，增强消费对经济发展的基础性作用，主要从三个方面来做。

一是抓好政策落实，增强消费市场的主体活力。消费特别是基础性的消费、聚集性的消费受疫情的影响最直接，比如餐饮、住宿，还有零售，受到疫情冲击更为明显，这些行业困难也就更多，特别是中小企业面临着较大的生存压力。首要的就是把纾困帮扶的政策落实到位。

二是创新理念方式，办好消费促进活动。去年商务系统组织了一些像全国消费促进月、网上年货节、双品网购节、老字号嘉年华等系列活动。今年，首先在做好疫情防控的前提下，要总结去年促消费活动的经验做法，继续组织开展系列促消费活动。

三是打造消费升级平台。从城市来说，政府去年推出了五个培育国际消费中心城市，经过近一年的培育，将要总结、提升。同时，进一步推进步行街高质量发展，还有就是开展智慧商圈、智慧商店的示范创建，加快建设便利居民生活的“一刻钟便民生活圈”。

政府也将鼓励新业态新模式新场景发展，将支持有条件的地方发展首店经济、首发经济，壮大定制、体验、智能、时尚等新型消费，发展绿色健康消费。