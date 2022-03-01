美网安公司称发现新的中国黑客工具 

美国网络安全公司赛门铁克的安全研究人员说，他们发现了一种“高度复杂”的中国黑客工具，十多年来该工具一直能够逃避公众关注。

据路透社报道，一位美国官员说，该公司在最近几个月与美国政府分享了这一发现，美国政府已经与外国合作伙伴分享了这些信息。赛门铁克是芯片制造商博通（Broadcom）的一个部门，周一（2月28日）公布了它对这一工具的研究发现，并称之为Daxin。

美国网络安全与基础设施安全局（CISA）副局长罗曼斯（Clayton Romans）说：“这是我们以前没有见过的东西。”

中国驻华盛顿大使馆没有回应评论请求。中国官员此前曾表示，中国也是黑客活动的受害者，反对一切形式的网络攻击。

网络威胁联盟的首席分析官詹金斯（Neil Jenkins）说：“这种恶意软件的能力非常显著，如果没有这种公开的研究，就很难发现。”该联盟是一个非营利组织，聚集网络安全专家分享数据。

赛门铁克的技术总监塔库尔（Vikram Thakur）说，该公司将该恶意软件归属于中国，是基于Daxin的组成部分与其他已知的、与中国有关的计算机黑客基础设施或网络攻击相结合的实例。

塔库尔补充说，Daxin的受害者包括亚洲和非洲的高级别、非西方政府机构，包括司法部。