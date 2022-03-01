中国商务部：加入CPTPP与改革开放方向一致

中国商务部副部长王受文今天（3月1日）说，《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP，中国称《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》）有些条款更加复杂、敏感，但它和中国改革开放大方向一致，目前正按照CPTPP加入程序和相关成员接触、沟通和磋商。

据澎湃新闻报道，身兼国际贸易谈判副代表的王受文今天在国新办新闻发布会介绍中国申请加入CPTPP的情况，他说，在正式提出申请加入CPTPP前，商务部已对CPTPP条款进行充分、全面、深入的分析和研究以及评估，对照CPTPP规定，梳理中国需要完善或者修改的法律法规和改革举措。

王受文说，CPTPP内容非常广泛，有一些条款更加复杂、敏感，但它和中国改革开放大方向是一致的，中国也具备履行CPTPP有关国企规则义务的条件。

他举例说，国有企业CPTPP的规则要求国企和其他各类企业要公平竞争，这是关于国企的一个核心要求，与中国所坚持的国企市场化改革方向一致。

在电子商务的相关规定方面，王受文说，CPTPP的规制、规定方向也和中国参与国际数字经济合作、持续优化数字营商环境方向一致。

王受文说，最近几年中国通过了《数据安全法》《网络安全法》和《个人信息保护法》，现在有关部门正在制定与这三部法相配套的相关实施条例或细则，商务部正会同相关部门在制定实施条例或细则时，也结合CPTPP的规定努力达到CPTPP规则的要求。

他还说，对CPTPP的所有问题、条款，中国都准备与相关成员国进行详细沟通和磋商。

CPTPP于2018年12月30日正式生效，缔约国包括日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁等11国，覆盖4.98亿人口，签署国国内生产总值（GDP）之和为10.6万亿美元（14.27万亿新元），占全球经济总量的13%。

中国商务部长王文涛去年9月向CPTPP保存方新西兰贸易与出口增长部长奥康纳，提交了中国正式申请加入CPTPP的书面信函。