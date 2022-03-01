中国百城房价环比止跌转涨0.03% 

中国房地产研究机构中指研究院周二（3月1日）发布百城房价报告称，在广州、上海、合肥等核心城市房价上涨带动下，2月百城新房价格环比止跌转涨0.03%。1月份则下跌0.01%。报告预计，两会后或有更多城市因城施策稳楼市。随着楼市相关扶持政策持续显效，全中国房地产市场或将逐步实现底部企稳，3月一线及部分二线城市楼市有望迎来率先恢复。

据路透社报道，报告数据显示，2月百城新建住宅平均价格为16,184元／平方米，新房价格结束三连跌态势，环比上涨0.03%；同比上涨1.89%，涨幅较上月收窄0.17个百分点。百城新房价格止跌转涨主因核心城市带动，但多数城市新房价格仍呈下跌态势，2月房价下跌城市为52个，较上月增加六个。

分城市群看，长三角新房价格环比上涨0.09%。上海、扬州、张家港、泰州及昆山新房价格环比由跌转涨；苏州、合肥、常州等城市新房价格环比持续上涨。珠三角新房价格环比上涨0.12%，涨幅居各主要城市群首位，主要受广州、东莞房价上涨带动。但山东半岛城市群新建住宅价格环比止跌，京津冀城市群新建住宅价格环比下跌0.02%。

二手房价格结束四连跌态势，2月百城二手住宅平均价格为16,009元/平方米，环比上涨0.14%；同比上涨2.72%，涨幅较上月收窄0.14个百分点。其中，54个城市环比上涨，较上月增加20个，上涨城市数量自2021年9月以来首次超过半数。

中国房地产市场在经历了去年的深度低迷后，最近几周开始走强，原因是有关部门开始放松监管，包括允许降低首付、降低抵押贷款利率和降低契税。

中国住房和城乡建设部周四通告，要保持房地产市场平稳运行，保持调控政策的连续性和稳定性，增强调控政策的协调性和精准性，继续稳妥实施房地产长效机制。

在疫情反复、俄乌战事引发全球震荡的乱局之下，中国今年两会将于本周五如期召开，在稳字当头的基调下，政策的火力点如何集中于“六稳六保”备受关注。而在两会前夕中国诸多部委召开的新闻发布会上，无一例外地介绍其如何在稳增长方面发力加码的努力。