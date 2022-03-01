中国央行两会前夕强调人民币币值稳定

俄乌爆发战争，大宗商品价格大涨，海外央行紧缩预期仍存，地产继续严重拖累中国经济。对此，中国央行在本周“两会”开幕前夕称，“在经济遇到下行压力时有条件、有空间采取适当措施及时应对”。这一自信的底气则来自“坚持实施正常货币政策”，“坚守币值稳定”为稳定宏观经济大盘营造的货币金融环境。

据彭博社报道，这篇题为“稳健的货币政策支持高质量发展”文章中，中国央行写道，去年以来，地产领域风险加速暴露，中国经济下行风险日益突显。中国央行果断运用降准降息等宽松手段，托底增长。西方主要经济体与此同时则因通胀压力转向紧缩，中美10年期国债利差从去年逾200个基点的高位迅速收敛至不足100个基点。

虽然名义利差收窄，但因为中国有效稳定物价及通胀预期，成功实现了币值稳定，也就是说以真实利率水平衡量，中国仍保持“正常货币政策”，更谈不上量化宽松、零利率或负利率。这成为中国面临内外压力，保持货币政策“自主性”的关键因素。

彭博社评论说，中国央行这一决策思路，在去年已有端倪。2021年9月，人行行长易纲在《金融研究》撰文时即指出，“考察利率对行为和配置资源的作用，主要以真实利率（也称实际利率，即名义利率减去通胀率）为尺度。”

彭博数据显示，1月中国CPI同比增长0.9%，美国1月CPI则来到7.5%的四十年高位，这意味着在考虑物价因素后，尽管中美名义利差因货币政策转向收窄，人民币实际利率水平相对美元资产仍有明显的正利差。

最近包括花旗银行、澳新银行在内的机构也发布报告指出，中美实际利差高企，将继续吸引外资流入中国债市，并对人民币汇率带来支撑。

