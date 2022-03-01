港专家：九天内完成三次强检无须禁足

港大内科学系临床教授兼传染病科主任孔繁毅今天（1日）说，禁足将影响到商业等社会活动，若特区政府能在九天内完成三次全民检测，不需要实施禁足措施。

据网媒“香港01”报道，孔繁毅今天早上在电台节目上说，目前香港可能已有数十万、甚至是100万人染疫，但仍要等到3月中才达到第五波疫情高峰期。针对全民强制检测，孔繁毅认为，政府已经错过全民检测的最佳时机。

他解释道，全民检测关键在于是否有足够隔离措施，如果香港政府没有足够的隔离措施来将数十万的染疫人士进行隔离，那这与向阳性市民派快速检测并居家隔离的做法无异，对缓和疫情的帮助不大。

孔繁毅说，根据医管局昨天（2月28日）公布的数据，接种三剂疫苗的死亡率为0.0003%，而接种一剂或两剂疫苗的死亡率则0.0027%，无接种疫苗则飙升至4.8%。因此，当务之急是要在未来两三周内，为70岁以上的年长者接种疫苗，尤其是安老院舍内的年长者。

港府计划在3月推行全民强制检测，截断传播链。消息人士透露，全民强检会在3月17日以后才进行，港府正筹备压缩三次检测时间，目标是由一周一检压缩至三日一检，即九日完成整个检测行动，期间配合禁足，以发挥最大效果。

林郑月娥昨天说，港府仍在评估市民须否禁足。食物及卫生局局长陈肇始亦指，未完全排除禁足令。卫生防护中心相信当局会建议甚至要求市民留在家中，但购买食物、求医，以及维持社会运作的人士可获得豁免。