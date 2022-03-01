中国专家：将在合适时间点提出中国式共存路线

中国流行病学专家、首席防疫科学家曾光昨天（2月28日）发文说，中国在不久的将来，定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图。

曾光昨天下午在微博发文称，“动态清零”是中国在特定时期内的防疫对策，不会永久不变。在对发病、死亡容易容忍的情况下与病毒共存，是人类的长远目标。但他也强调，当前西方国家迫不及待实施与病毒共存，对中国而言风险很大，不宜随之起舞。

曾光说，中国在“动态清零”下，自然感染率比西方国家低千百倍，中国人民的防疫屏障完全靠的是疫苗接种。自然感染率低，这在过去是赫赫战果，可现在却是软肋，何况疫苗接种尚有漏洞，如老年人和慢性病患者的疫苗接种率还不够高、接种疫苗后抗体会在数月后减退、国际公认的序贯免疫接种在中国刚刚起步。

他续称，西方国家率先迈出了与病毒共存的实践探索步伐，风险很大，勇气可嘉，但中国应以冷静和虚心的态度去观察、借鉴西方国家的经验和教训，完全没有必要在全球疫情的高峰期打开国门，也不宜于冬天末春初呼吸道传染病传播的季节放宽防控措施。

曾光认为，目前中国的“动态清零”政策不会永远保持不变，在不久的将来，定会在合适的时间点，展示中国式与病毒共存的路线图。他设想，发扬举国体制防控优势，习各家所长，探索灵活而可控式开放，将会是中国的共存特色。

上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏去年曾发声称，中国应考虑与病毒共存，但他的发言受到中国网民批评，被一些舆论批为“投降主义”，可也有另一些网民则喊出“保卫张文宏”的口号。