报告：中国将是受气候变化影响最大国家之一

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）2月28日发布的最新报告中写道，人为造成的气候变化正给自然界造成危险而广泛的破坏。中国将是受气候变化影响最大国家之一。

据澎湃新闻报道，虽然IPCC第二工作组报告重点关注在全球和区域层面的分析，并没有给出具体的国别分析，但其所讨论的许多变化都与中国有关，在引用的研究中多处提及了对中国的影响。

例如，报告指出在全球范围内，如不能削减温室气体排放，地球的热度和湿度将挑战人类忍受的极限，中国将是最受影响的区域之一。

报告中引入的湿球温度（wet-bulb temperatures）概念（即一种综合考虑湿度和温度的评估标准）显示，如果湿球温度达到32℃，则具有较强气候适应能力的人群也无法正常工作。在目前的气候条件下，该湿球温度水平仍十分罕见。而如果湿球温度达到35℃，则即使是健康的成年人，也无法正常生存超过6小时。

根据报告引用的一项研究，如果完成目前承诺的减排目标，中国东部仍会有部分地区每年至少出现一次32℃的湿球温度；如果实际排放量高于预期，则中国东部的所有主要城市都将经历32℃的湿球温度，而部分地区，如华北平原，湿球温度可能达到致命的35℃。

即使在较低的温室气体排放水平，中国因高温死亡的人数仍将上升。报告发现，即使全球升温不超过1.5℃，中国城市内每年与高温相关的死亡率，将从每百万人32人增加到每百万人49到67人；如果减排进展缓慢，全球升温幅度达2℃，则该指标将增加到每百万人59至81人。而目前，世界正走在导致全球升温2.5至2.9℃的排放路径上。

此外，海平面上升和河流洪灾也将威胁中国的农业、基础设施和人民生命安全。

参与第二工作组报告撰写的中国科学家，南方科技大学讲席教授刘俊国说，未来气候变化会对城市群发展造成很大的影响，其中水资源是制约中国城市群发展最重要因素之一。水的问题一个维度是太少，就是水资源短缺，另外一个维度是太多，就是洪水内涝。还有一个维度是太脏，就是水质的问题。

刘俊国说：“比如京津冀城市群发展的最大的制约因素，就是水太少的问题。这一地区目前人均水资源量只有250立方米每年。按照国际标准，低于1000已经是严重水资源短缺了。而沿海地区的特大型城市群又面临着气候变化背景下复合型灾害发生的概率越来越高的情况，这意味着未来洪涝、风暴，海平面上升等灾害会一起来，这时候如何应对将会是一个非常重要的课题。”

据报告中引用的一项研究，到本世纪中叶，每年中国约有9300万人可能遭遇沿海洪水，如果排放量较高，到本世纪末将有1.2至1.4亿人面临威胁，但如果排放量降低，则人数会少得多。

报告显示，海平面上升和河水泛滥给中国带来的经济损失位居世界首位，如果按照当前承诺的时间表削减排放量，则到2080年代的直接损失估计为640亿美元（868.12亿新元）；如果排放量高、冰原不稳定，则损失将达到约1180亿美元。

实际上，以上预测还可能低估了现实情况。报告指出，广州是世界上最容易受海平面上升影响的经济城市。据估计，如果排放量很高，到2050年，广州每年将损失3310亿美元，到2100年这一数字将上升到1.4万亿美元。如果排放量能快速降低，到2050年，这一数字可能被限制为每年2.54亿美元。

上海也可能遭遇海平面上升带来的严重损害。根据报告中引用的一项研究，如果全球排放量和当地的沉降量很高，到2100年，上海的损失可能会达到1270亿美元，如能完成当前的减排目标，则大约损失420亿美元。该研究也指出，每年有0.1%几率发生的洪水将淹没上海约19%的地区，水深至少25厘米；如在高排放情景下，到2050年，淹没面积将上升到总面积的44%，到2100年将上升76%。