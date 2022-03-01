中国公募基金募资金额创三年新低

开年以来A股持续走弱，中国广大股民委托机构操盘的兴致寥寥，2月公募基金的募资金额降至三年来低位。

据彭博社报道，哲奔咨询提供的数据显示，2月中国公募基金募资337.67亿元（人民币，下同，72.45亿新元），为2019年2月以来的新低，较1月1,188.2亿元的募资规模环比大降约72%，同比仅为去年一成。尽管2月有春节假期因素的影响，但该金额同比仍显示出购买热情的急剧降温。此外，今年已有宝盈鸿翔债券、平安中证港股通消费ETF等多只基金发行失败。

随着去年末资管新规过渡期结束，公募基金作为受益者本应承接更多来自银行理财、房地产等领域的相关投资资金，不过二级市场的惨淡表现直接拖累了基金发行市场的热度。作为市场重要的增量资金，基金发行的降温也可能会令股市反弹后劲不足。

信达证券分析师樊继拓等在报告中指出，居民资金流入基金的热情可能已经开始趋势性降温，这一过程持续的时间可能要比较久，至少需要一年时间才可能恢复。

今年以来受国内经济压力、俄乌局势等多方面不利因素影响，A股沪深300指数、创业板指数已进入技术性熊市，港股中颇受关注的恒生科技指数也不断创下指数设立以来的新低。受市况影响，追踪内地上市基金的中证偏股基金指数今年以来的回报约为负10%。

在新发基金降温的同时，一些明星基金经理也放开申购限制，试图吸引更多的资金。去年的冠军基金经理崔宸龙管理的前海开源公用事业基金将单日申购限额从3万元调整至100万元。张坤管理的易方达优质精选基金（原易方达中小盘）在暂停申购逾一年后，也于上月开放了日常申购。

