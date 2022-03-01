台卫福部今提交立法院福食两行政命令

台湾政府上月宣布开放日本福岛五县市食品进口台湾，卫生福利部今天（1日）将开放福岛食品两个行政命令送交立法院，但在在野国民党反对下，立法院会将于周五再做处理。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台湾卫福部今天将开放福岛食品的两项行政命令送交立法院，分别是“输入日本特定食品应检附辐射检测证明项查验机关申请查验”，同时废止“自日本输入之特定食品须检附辐射检测证明，始得申请输入食品查验”公告；以及“停止输入查验之日本食品品项别及其生产制造地区”，并废止“公告日本受辐射污染地区生产制造之食品，暂停受理输入报验”。

然而，两项行政命令排入议程前，国民党团副书记长李德维发言，建议由备查案直接改审查案，但遭民进党立委管碧玲提出异议，表示对主张没有意见，但认为作法不符程序。今天程序委员会召集人曾铭宗随即裁示，周五院会再做议程确定、处理。

另外，在国民党的要求下，立法院今天邀行政院长苏贞昌就“日本福岛及周边食品输入管制措施”进行专案报告。他强调，台湾绝对不会进口核食，依照“国际标准，科学证据”是政府处理福岛食品最重要的准则，以“三原则、三配套”合理调整日本食品管制措施。

苏贞昌说，三原则分别是，回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关；三配套则是，由禁止“特定地区”进口改为禁止“特定品项”进口、针对具风险品项，要求提供辐射及产地双证明，并于边境针对福岛五县开放品项之所有产品，百分之百逐批检验。

他强调，以上管制措施已于2月21日公告日起生效，在此规范下，只要在日本当地仍具有风险、禁止流通的品项，都在台湾禁止输入之列，核准进口食品只要符合标准，即可安心食用。