蔡英文：2050净零转型不会以压缩产业发展为代价

台湾总统蔡英文说，台湾政府有决心达成2050净零转型目标，但不会以压缩产业发展作为代价、也不会躁进，并会逐步推动法规改革与业界密切合作，落实社会与治理（ESG）协助企业迈向净零转型，甚至创造新的商机，营造社会、企业和环境的多赢。

蔡英文今天（3月1日）接见工商团体代作出上述说明。她说，不论排碳能力的建构、碳费的征收，都会考量企业承受的能力，依循先大后小，即先大企业后小企业，以大带小的模式，并且由台湾事业以身作则逐步推动。

蔡英文上午在总统府秘书长李大维、行政院副院长沈荣津、国家发展委员会主任委员龚明鑫、经济部次长曾文生等人陪同下接见八大工商团体代表。

蔡英文说，台湾在疫情影响之下，经济方面依然有稳健的发展。她指出，去年台湾出口成长近三成，人均的经济产值（GDP）也首次超过3万美元（约4万600新元）。她说，期待各产业优异的成果可以透过加薪的方式与劳工朋友共同分享经济成长的果实。

蔡英文也借机与产业界代表谈几项议题。她首先就用电问题说，连续几年经济优异的成长带动了用电的成长，很多企业先进对于未来用电情况很关切，今年预计用电尖峰量会成长，但有几项工作已经实施，政府也会确保供电。

她进一步说，再生能源时代来临以后，中午的日间用电尖峰已经不再是问题，甚至有余裕，接下来要用各项具体的做法，处理夜间用电尖峰的议题，具体细节由经济部说明。她说，整体而言，政府会持续维持供电稳定，如水情好转以后，也将水力发电集中在夜间的尖峰时再来使用，也加速加快机组修复的速度，以及运用时段电价的优惠，挪移用电尖峰。

她说，最重要的是，新机组发电的量能会大于除役的量能等等。

针对再生能源方面，蔡英文说，太阳光电今年会新增3吉瓦（GW）以上的建置，今年预计四个离岸风电厂可以赶上进度完工，在2025年之后，会持续每年增加再生能源建置的进度。她说，这些都是在稳定供电的同时，继续减碳、降空污，跟上全球2050净零的脚步。

第二件事情是缺才、缺工，蔡英文说，政府已经公布移工留才方案，未来在台湾工作满六年的移工或侨外生可以继续留用，满五年还可以申请永久居留，让具备技术能力的移工、人才留在台湾，让留才永用成为台湾产业重要发展的助力。

第三件事是推动净零碳排的目标，蔡英文说，面对全球低碳转型趋势，台湾已经宣布2050净零碳排的目标，也将会公布台湾净零碳排的路径图。她说，在政府这样的目标与路径规划下，企业界也很关心未来长期电力的供给与供应，未来路径的规划，是以平均每年电力需求成长2%再加减0.5个百分点的情境为基础，相信可以满足电力的需求。

除了以上几个议题，蔡英文说，面对近来大家所关注的乌克兰情势的发展，政府会持续地掌握相关消息，也密切关注台湾能源、粮食、物价及股汇市的变化，以及全球经贸动态的局势。

