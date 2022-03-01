北京市消协调查：过八成受访者曾经历大数据杀熟

北京市消费者协会调查发现，八成多受访者有过被大数据“杀熟”的经历。网络购物中的大数据“杀熟”问题最多，其次是在线旅游、外卖和网约车。

据中国新闻网报道，北京市消协发布的互联网消费大数据“杀熟”问题调查结果显示，82.37%受访者认为大数据“杀熟”现象非常普遍或普遍，仅有1.29%受访者认为大数据“杀熟”现象不普遍或根本不存在。同时，86.91%受访者表示有过被大数据“杀熟”的经历。这说明绝大多数受访者认为大数据“杀熟”现象比较普遍，而且认为有过被大数据“杀熟”的经历。

进一步调查显示，82.44%受访者表示在网络购物过程中遭遇过大数据“杀熟”，76.85%受访者在在线旅游消费中遭遇过大数据“杀熟”，反映在网络外卖和网络打车消费过程中遭遇大数据“杀熟”的受访者分别为66.96%和63%。这说明大数据“杀熟”问题主要集中在网络购物、在线旅游、外卖和网约车等消费领域。

调查还显示，92.02%受访者都认为大数据“杀熟”会扰乱市场竞争秩序；84.64%受访者认为大数据“杀熟”会透支消费者信任，降低企业信誉；75.80%受访者认为会影响整个行业的商业信誉；37.7%受访者认为大数据“杀熟”还会降低用户忠诚度。北京市消协称，由此可见大数据“杀熟”不仅会透支企业消费者信任、降低企业和行业信誉，而且会扰乱市场竞争秩序。

虽大多数受访者认为大数据“杀熟”会侵犯消费者权益，但真正发起维权的却不多。调查显示，遇到大数据“杀熟”问题后，有一半多受访者选择不再去该商家消费，有三成多受访者选择忍气吞声自认倒霉，只有极少数（0.43%）受访者选择通过司法诉讼方式维权。北京市消协称，这说明消费者的法律意识和自我保护意识需要进一步提升。

北京市消协也针对上述问题提出建议，包括完善相关法律法规，为规范和治理大数据“杀熟”行为提供法律依据；创新监管方式方法，积极运用大数据监管技术，加大监管力度；企业应主动接受监管；消费者应主动学习有关法律知识，不断提升自我保护意识和依法维权能力。

大数据“杀熟”，是指同样的商品或服务，老客户看到的价格反而比新客户要贵出许多的现象。