中国航线燃油附加费翻倍

中国自3月5日开始提高国内航线的燃油附加费征收标准。去哪儿等中国部分机票代理已收到北部湾航空等国内航司的邮件。

第一财经报道，通知显示，自2022年3月5日（出票日期）起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里（含）以下航线每位旅客收取20元（人民币，下同，约4新元）燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取40元燃油附加费。

按照以往的惯例，中国国内其他航空公司复征燃油附加费的通知也会陆续发布。

在此之前，国内航线的燃油附加费从2月5日起恢复征收，标准为800公里（含）以下航线每位旅客收取10元，800公里以上航线每位旅客收取20元。此次燃油附加费再度调整，在一个月内翻了一倍。

由于目前中国国内航线的燃油附加费征收，采取的是与航空煤油价格联动机制，因此，燃油价格的变动直接影响航司征收燃油附加费的标准。

2019年1月5日，航空公司曾暂停收取国内航线燃油附加费，之后的两年多以来，旅客乘坐国内航班，只需要支付机票费用与50元民航发展基金即可出行。

直到进入2021年，航空煤油价格又进入了上行通道，因此停收两年的国内航线燃油附加费于11月5日开始复征，但两个月后，燃油附加费又因为油价的下跌而取消，但一个月后又恢复征收。

此次燃油附加费翻倍提高，与近期燃油价格的飙升不无关系。由于俄乌冲突带来的国际油价飞涨，与国际油价联动的航空煤油价格已经突破6000元每吨，而年初只有4700元每吨。

为了弥补油价上涨带来的成本增加, 燃油附加费作为固定收入，对航空公司的贡献不小。不过，此次燃油附加费的提高正值春运结束后的淡季。去哪儿网的数据显示，2月末国内航线飞往热门旅游目的地已经出现“白菜价”机票，一些上海、南京出发的航线甚至低至百元，而2月25日至2月27日出行的机票预订量环比上一周也是平缓下降，平均票价为680元。

