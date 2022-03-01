台国防部回应征兵制：不排斥纳入讨论议程

俄罗斯对乌克兰采取军事行动，引起外界对台海局势的关注，同时也引起对台湾兵役制度的讨论；台湾国防部长邱国正今天（1日）针对恢复征兵制议题说，台湾目前的重点是建军备战，但他强调不排斥将此纳入讨论议程。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾立法院法制局称，受少子化影响，预计到了2039年，可征募的男兵只有5万6000名，并建议国防部应适时恢复征兵制，停止部分或全部的替代役，以满足防卫需求。

邱国正今天受访时强调，台湾并没有废除征兵制，只是将重点放在募兵，而4个月的役期就是征兵，役期延长与否则能够纳入讨论。

他说，任何议题国防部都可以讨论，但当局目前的重点是战力、建军和备战，所以各方的意见并没有拒绝，只是在其他方面不会多加着墨。若要讨论，国防部会参与表达意见，也会从长计议，而事实上国防部也一直掌握在状况，也在分析比较。

邱国正称，台湾之所以将重点放在募兵，一方面是财力的问题，另一方面是平日养兵少、实用兵多，当初役期均为两年或三年，而现在募兵都四年以上，以战力来看，孰强孰弱，不难分析出来。

邱国正同一天在立法院上被问及相关议题时透露，目前有个专案小组在研判，他也重申此议题可以讨论。行政院长苏贞昌则说，台湾兵源跟对应作战型态，可随时因应各种做法，现在是募兵，作战型态和熟练都有掌握。