沪综指连三日收高消费股领涨

中国股市沪综指周二（1日）收高，已连续三个交易日收涨。分析人士指出，中国2月官方和财新制造业PMI双升，对市场情绪有支持。

据路透社报道，沪综指收升0.8%，至3488.83点，沪深300指数收涨0.8%。深圳创业板指数收升0.2%，上证科创板50成份指数收跌0.9%。

第一上海证券首席策略师叶尚志分析说，A股表现其实还是比较稳的，从去年12月开始，一些宽信用的政策出来，包括LPR（贷款市场报价利率）的下降、降准、逆回购，释放了流动性，帮助稳住实体经济，也从PMI的新数据体现出来。同时最近的人民币相对较强，可以给市场一定的信心提振。

得益于需求回暖，在传统的2月淡季，中国官方和财新制造业PMI双双回升，表明中国制造业维持复苏态势，稳增长政策效应正逐渐向实体经济传导。非制造业领域建筑业活动亦明显升温，和专项债资金加快落实，带动基建投资需求持续释放有关。

中国消费品板块周二劲扬，沪深300主要消费指数收涨3.1%。青岛啤酒A股一度涨停。中国商务部长王文涛周二表示，今年稳消费压力较大；要千方百计促进消费，抓好政策落实，增强市场主体活力。

有色板块领跌。中证细分有色金属产业主题指数收低2.2%。