美国安前高官代表团抵台 台外长接机

美国总统拜登指派由前高级国安官员组成的代表团今天（3月1日）下午4时许抵达台湾松山机场，台湾外交部长吴钊燮到场接机。

据台湾联合新闻网报道，这次访问由美国前参谋首长联席会议主席穆伦（Michael Mullen）率团。

美国在台协会（AIT）发言人邓艾德今天透过声明说，穆伦一行人于3月1日至2日访问台湾；他们将与台湾资深官员和领袖会面，并就美台关系、区域安全，以及其他涉及双方共同利益的重要议题进行讨论。

代表团成员包括前国防部政策次长弗卢奴瓦（Michèle A. Flournoy）、前白宫副国安顾问欧苏莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宫国安会亚洲事务资深主任格林（Michael Green）、前白宫国安会亚洲事务资深主任麦艾文（Evan S. Medeiros）。

访团预计明天会晤台湾总统蔡英文、国防部长邱国正。蔡英文明早将在总统府接见访问团，当晚设宴接待，双方将就台美关系与国际区域局势等议题深度交流。

对于美国访问团访台，中国大陆外交部发言人汪文斌今天早前在例行记者会上回应说，美国派任何人展示所谓对台支持都是徒劳，敦促美国停止任何形式的美台官方往来，慎重处理涉台问题，以免进一步严重损害中美关系大局和台海和平稳定。