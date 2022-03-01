港报告显示逾八成港商有意未来两年扩内销业务

香港最新研究报告显示，在国家内外双循环经济的政策推动下，有逾八成受访的大湾区港资厂商已经发展内销业务，其中有超过八成港商表示，有意在未来两年进一步扩充内销业务。

据香港《星岛日报》今天（1日）报道，香港工业总会与渣打旗下渣打银行发表《大湾区港商开拓内销研究报告》。报告引述对香港工业总会及其辖下珠三角工业协会的会员进行的问卷调查显示，在104间受访企业中，有84间在大湾区设厂，当中大部份 (83.3%) 目前有经营内销业务，多数同时经营外贸和内销生意。

调查指，对于在大湾区设厂的港资企业，其投资或计划投资于内销市场的最大原因是市场潜力庞大，其次是善用已建立的商业网络及为企业升级转型。

调查也显示，放帐风险高被认为是拓展内销市场的最主要障碍，其次为环保政策、工商法规严苛。

调查结果反映，放帐风险高为港资制造企业拓展内销所面对最大的挑战之一，亦削弱了企业拓展大陆巿场的积极性。渣打银行大中华区高级经济师刘健恒称，国内贸易信用保险配套不足，局限港商拓展内销，并建议相关机构合作强化大陆企业信用体系及信用资料共享机制，以推出合适信保产品、提升承保能力。

跨境金融服务方面，刘健恒指港商对跨境金融需求庞大，建议相关监管机构考虑设立大湾区中小企跨境资金池试点，容许合资格的大湾区企业聚集资金，为港资中小企提供针对性的政策放宽和金融配套。

工业绿色转型方面，报告提议特区政府协助大湾区港商善用香港科研提升效能，达至减排目标，并研究大湾区内推行能与国际标准接轨的绿色金融标准。

报告亦指，港资工业产品的品质深受大陆消费者信赖，特区政府应积极协助业界参与制定大湾区内通用的产品标准和认证，提升大湾区制造的工业品质，并助港商借着标准优势提升在内销巿场的竞争力。