港媒：拟3月26日起实行强检 首四天或禁足

香港特区政府计划在3月推行全民检测，有消息透露，港府初步计划于3月26日至4月3日实施强检，在九天内进行检测三次，首四天或将实行禁足措施。

据网媒“香港01”昨天（1日）引述香港政府消息人士报道，港府日前内部高层会议敲定上述计划，计划在九天内检测三次，换言之，即有三个三天周期，首个周期，即3月26日（周六）至3月29日（周二）将实施四天的禁足期。禁足期间，市民除了到药房或超市购买食物外，一律强制留在家中。港府消息人士称，因禁足期只有两天是工作日，希望市民能视四天禁足期只是“较长的打风期”而已。

据悉，港府需要将上述安排咨询北京中央卫生当局的意见，才能作最后拍板，因此该计划仍存在变数。倘若大陆当局认为强检应越早做越好、或禁足期应该更长，不排除港府的初步方案会有所调整。

报道称，港府的上述初步方案，事实上是考虑到专家的意见，认为强检应在第五波疫情放缓后实施才最为有利。冠病疫苗临床事件评估专家委员会共同召集人、港大内科学系临床教授兼传染病科主任孔繁毅昨天在电台节目上说，政府已错过推行全民检测的最佳时机。他引述港大研究称，第五波疫情的高峰要到3月中才到来，如果在疫情高峰期进行检测，找到大量个案却没有办法将所有病患隔离，对缓和疫情帮助不大。他还称，若政府能在九天内完成三次全民检测，并不需要禁足。

港府专家顾问梁卓伟领导的港大医学院团队也称，感染人数维持低水平才能将全民检测的成效放至最大，达至真正清零。在感染数字居高不下时推行全民检测，隔离和治疗设施将不足以应付，因此港大团队认为应将开始时间押后至4月中或4月底。

据香港《星岛日报》报道，政务司司长李家超昨天说，全民检测按香港社会实际情况制定，当局一有决定，会尽早向市民通报，让市民有所准备，现阶段无须作太多猜测或不必要动作。