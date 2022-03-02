中国官媒发文强调防范农村宗族势力

2022年中共中央一号文件提出防范家族宗族势力对农村基层政权的侵蚀和影响。中国官媒《人民日报》海外版旗下自媒体“侠客岛”前天（2月28日）发文说，要解决问题，“首先，在村级权力产生环节，必须加强党的领导”。

文章称，在一些地方，家族宗族拉帮结派、拉票贿选，长期把控村级政权，依靠村集体资源疯狂敛财，对基层政治生态造成恶劣影响。

文章称，老百姓对当地村级选举的“诀窍”一清二楚。毋庸讳言，在一些农村地区，“公平竞选”时常沦为家族争大小、分高低的战场。认亲不认贤也是村民投票时普遍存在的心态。至于选举结果，要么是一家独大，要么是部分家族联合上台，形成以家族为核心的权力及利益垄断组织。

文章指，至于宗族，则更容易发展成与基层政府对抗的地方势力。在南方农村地区，一些村庄历史悠久，社会结构发育完整，宗族对内团结，对外具有攻击性与扩张性。一旦公共政策与宗族利益不符，相关势力便会采取行动，抗衡基层政权。

文章续指，近年来，部分村庄已经实现由乱到治的根本性改善。这种改善当然不是自发产生的，首先，在村级权力产生环节，必须加强党的领导。比如，村干部选拔环节不仅要有民主选举，更要有后备干部培养制度，先将村里的好苗子选为村后备干部，由组织观察、培养、筛选，再经民主环节推选为村主要干部。

其次，在村干部权力行使环节加强监督。此前一些地方探索实行村级权力清单制度，划定权力范围，明确权力行使流程，制定权力监督规范。同时，要长期严控基层恶性家族宗族势力抬头。