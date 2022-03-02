陕西又现“铁笼女” 当地成立调查组

继江苏丰县的“铁链女”之后，中国陕西佳县又出现“铁笼女”，当地警方已展开调查。

据中国央视新闻报道，榆林市公安局1日通报称，陕西佳县“铁笼女”悲惨遭遇堪比江苏丰县的“铁链女”，榆林市已成立由公安局牵头、相关部门参与的联合调查组进行调查。目前，调查工作正在进行。

据极目新闻报道，中国网友反映，账号“我是李奇峰”一直在直播陕西榆林市佳县居民李某个人的家庭生活。直播中李某称，他的妻子小雨是他捡来的一个来路不明的女子，两人2009年开始同居。小雨曾多次试图逃跑，李某采用特殊手段阻止。

李某称，为了防止小雨逃跑，他在三轮车上焊了一个大铁笼，出门时就将小雨锁在铁笼里。

网友称，李某曾在直播中亲口讲述，小雨为他生有一子一女，女儿生下后，被他以3万元（人民币，下同，6451新元）的价格卖给了邻村。直播时，李某还展示了他托人给小雨上的户口，户口本上记载的出生日期是1975年5月5日，上户口的时间在2019年5月。

记者1日登录直播平台，发现“我是李奇峰”账号粉丝数达到7.8万，但目前该账号已经被封禁，无法看到历史发布视频。

当天下午，榆林市委宣传部回应称，已经知晓此事，正在进行调查。该市妇联也称已经介入处理。

