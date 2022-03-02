中国新版《医师法》规定违反医德终身禁业

中国在3月1日开始实施《医师法》），首次提出“终身禁业”制度，规定严重违反医师职业道德、医学伦理规范，造成恶劣社会影响的医师，五年直至终身禁止从事医疗卫生服务或者医学临床研究。不过专家认为，这项规定在实施起来有难度，只有社会影响极其恶劣的案件才适用这一规定。

据界面新闻报道，“终身禁业”制度是医师“终身禁业”第一次在法律法规中出现。对于医师的违法违规行为，以前只有 “临时性禁业”的措施。中国卫生法学会常务理事、北京华卫律师事务所副主任邓利强说，如果医生被吊销医师执业证书，自处罚决定之日起满两年就可以重新申请注册；医生因犯罪受刑事处罚，刑罚执行完毕满两年后，可通过培训、考核等一系列程序重新申请执业。

《医师法》中明确，医师注册后有下列情形之一的，注销注册，废止医师执业证书，包括：死亡；受刑事处罚；被吊销医师执业证书；医师定期考核不合格，暂停执业活动期满，再次考核仍不合格；中止医师执业活动满二年；法律、行政法规规定不得从事医疗卫生服务或者应当办理注销手续的其他情形。

而对于不予注册的情况，包括：无民事行为能力或者限制民事行为能力；受刑事处罚，刑罚执行完毕不满二年或者被依法禁止从事医师职业的期限未满；被吊销医师执业证书不满二年；因医师定期考核不合格被注销注册不满一年；法律、行政法规规定不得从事医疗卫生服务的其他情形。

可以看出，即使医师受到刑事处罚、被吊销医师执业证书或因医师定期考核不合格被注销注册，均不属于需要“终身禁业的情况”。只有严重违反医师职业道德、医学伦理规范，造成恶劣社会影响的，会面临五年直至终身禁止从事医疗卫生服务或者医学临床研究。

邓利强说：“但这一条规定还不能称为严格意义上的终身禁业制度。”第五十八条规定，是由省级以上人民政府卫生健康主管部门进行处罚，也就是说这一项条款并不会随便启动，只有社会影响极其恶劣的案件才适用这一规定。

医疗行业观察人士、安徽省东至县第三人民医院执业医师叶正松也说，医师“终身禁业”实际操作比较难。 “一般而言，对于医师执业处罚、监管，权力都是下放到县级卫生行政部门，实践中几乎没有需要由省级以上人民政府卫生健康主管部门作出对具体人、具体事件处罚的情况。由此可见，尽管《医师法》提出了‘医师终生禁业’，但实际上要真正做到并不简单。”