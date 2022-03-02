张勇卸任海底捞CEO

海底捞3月1日发布管理层人事任命公告，副首席执行官兼首席运营官杨利娟调任首席执行官，董事会主席兼前首席执行官张勇将继续担任董事会主席及执行董事；李瑜出任海底捞中国大陆地区首席运营官，王金平出任港澳台及海外地区首席运营官。

据澎湃新闻报道，公告显示，43岁的杨利娟在海底捞任职超27年，是海底捞走出四川、开拓全国市场的关键人物。杨利娟从1997年起，担任四川海底捞餐饮股份有限公司（下称“四川海底捞”）（即海底捞国内的经营主体）经理，2001年4月起担任四川海底捞董事，并于2018年1月调任为四川海底捞的非执行董事。期间，杨利娟在2015年至2018年1月担任海底捞国际控股有限公司董事。

服务员出身的杨利娟，一路做到了CEO。海底捞方面称，杨利娟早年为帮家里还债，十几岁就辍学到县城做服务员。因为机智利索，被上门吃饭的张勇看中。在海底捞成立一年后，杨利娟正式加入，她19岁时，就凭着一股“闯劲”，成为了海底捞首店的门店经理。

51岁的张勇为海底捞创始人之一，自2018年起担任海底捞首席执行官，至今三年任期已满。

此次人事变动公告显示，张勇将继续担任董事会主席及执行董事，带领海底捞控股董事会及高级管理团队共同领导及监督集团的运营，制定集团的长期战略。

公告称，杨利娟此次获委任为首席执行官，负责监督集团的管理及战略发展，并继续负责“啄木鸟计划”的落实与推进。

“啄木鸟计划”是海底捞“断臂自救”的主要措施。2021年11月5日，海底捞公告，将在当年12月31日前逐步关停约300家经营不达预期的门店，其中部分门店将暂时休整、择机重开，休整周期最长不超过两年。

公告显示，自“啄木鸟计划”实施以来，公司内部管理和运营明显改善。光大证券研报显示，海底捞2022年1月份翻台率较2021年12月有所上升，达到2021年同期的106%。

高层换血或许是海底捞调整发展战略的信号。此前的2月21日，海底捞发布盈利警告称，预计2021年净亏损38亿元（人民币，下同，8.17亿新元）至45亿元；营业收入预计超过400亿元，增长超过40%。

此外，海底捞归属于母公司的净利润也不容乐观。同样在2018年和2019年，海底捞的净利润维持20%以上的增速，2019年更是实现净利润超23亿元。而2020年，海底捞净利润跌去接近九成，仅3.10亿元，2021年盈利警告中更是预计净亏损最大达45亿元。

