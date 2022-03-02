郑州楼市松绑 “认房又认贷” 

中国地方政府稳楼市政策“再下一城”，郑州市周二晚发布通知，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通商品住房，银行业金融机构执行首套房贷款政策等。分析人士认为，郑州松绑“认房又认贷”具备一定示范效应，或助推市场走出低谷。

据路透社报道，郑州市通知，引导在郑金融机构加大个人住房按揭贷款投放，下调住房贷款利率。此外，政策提出对大学生等给予购房补贴、外来务工人员可按照本市缴存职工同等条件申请住房公积金贷款、鼓励老年人来郑投亲养老，允许其投靠家庭新购一套住房等。

同时，推行货币化安置。实施安置房建设工作三年行动，结合房地产市场形势，坚持以货币化安置为主。对未开工建设的安置房，鼓励拆迁群众选择货币化安置。

房企融资方面，郑州的楼市新政提出，定期组织银企对接，鼓励金融机构对受困企业贷款展期、续贷，加大房地产企业并购贷款支持，有效缓解市场主体资金链运行压力。

同时对支持开发贷、降低个人按揭贷款利率的金融机构，在政府新增财政存款、基金账户等存放方面予以优先支持。分析人士认为，此举将进一步提高金融机构参与房地产业风险化解积极性。

平安证券地产团队分析说，对拥有一套住房并已结清相应贷款的家庭执行首套房贷款政策，首付比例将由此前的60%降至30%，即二套房贷款实行“认贷不认房”，为2016年调控收紧以来首个松绑“认房又认贷”的重点城市。

该团队并称：“郑州作为重要省会城市，松绑楼市具备一定示范效应。”当前楼市下行压力仍大、部分房企资金困局仍未得到解决，后续不排除压力较大区域或城市跟进微调，因城施策将持续演绎。

中信证券地产团队亦认为，政策具备示范效应，一个更密集的政策窗口即将开启，房地产市场销售将在今年3月见底，开发企业投资信心有望在二季度逐步恢复。

诸葛找房数据研究中心提供的监测数据显示，今年1月，郑州新房成交6686套，较去年12月环比下降30.7%；二手房成交3561套，环比下降29%，同比下降18.1%。

此前，中国地方政府的楼市政策出现实质性松绑。山东省菏泽市“无房无贷”购房者首付比例从之前的三成降至两成，而重庆以及江西赣州的不少银行亦被报已将首套房贷首付比例降至20%。

中国房地产贷款市场宽松信号愈发明显，深圳、广州的多家银行已分别下调首套房贷款利率15BP（基点）和20BP。分析人士认为，一线城市降房贷利率的做法将极大鼓励其他城市效仿，而金融机构集体下调按揭定价，定有助于在3月后稳住中国楼市。

政策并提出，稳定住宅用地供应节奏，土地竞拍保证金最低比例下调至挂牌价的20%，土地出让金可在成交后一年内实行分期缴纳。

诸葛找房数据研究中心负责人王小嫱说：“此条政策降低了房企拿地的资金压力，加快房企开工销售增速，对房企来说是有利的，也有利于房地产市场的内部良性循环。”

不过，郑州的规定提高了预售的门槛，并继续强调严格预售监管。中信证券称：“即便销售在二季度回暖，房地产行业信用分化的整体格局也不会出现变化。”部分企业仍然面临偿债压力，很多公司的盈利能力可能明显下降。

虽然房地产行业整体融资压力目前仍存，但接受调查的15家机构多数认为，随着房地产投资增速回暖以及相关支持政策的进一步深化，下半年房企的融资压力会有所缓解，系统性债务风险可以避免。

