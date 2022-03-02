赵少康：蔡英文应要求美国承诺出兵保台

台湾中广董事长、蓝营意见领袖赵少康昨天（1日）发文要求台湾总统蔡英文应当面要求美国战略清晰，并承诺若大陆攻击台湾，美国会出兵防卫。

针对美国总统拜登代表团昨天起访台，赵少康昨晚在个人面簿发文说，代表团此次来台，台湾朝野都表示欢迎，自己也建议代表团也应该会见国民党主席朱立伦，而非只会见蔡英文、副总统赖清德等人，美国在台协会（AIT）最终也同意安排了。

他说，美国代表团为什么来、会说什么、台湾又会要求什么才是大家关心的点。赵少康认为，美国并没有在俄乌战争中派兵协助乌克兰，因此为了安抚亚洲不安情绪，才在俄罗斯入侵乌克兰之际，派遣五人代表团来台，重申对台湾的承诺。另外，代表团在美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）来台之前先到台湾，不排除有分散蓬佩奥光环的效果。

赵少康续称，代表团的访问对台湾而言，除了口头表态，应该也要有对台湾有实质的益处。因此他建议，蔡英文应当面要求美国对台湾的态度要清晰而不模糊，并清楚表达，“如果共军入侵台湾，美国会出兵抵抗，保卫台湾”。

他说，美国不可以一面要台湾冲在前面，一方面又不肯清楚表态，模糊的表态只会让台湾担心，也会让北京误判，“说清楚，讲明白”才是最好的策略。

他强调，如果连日本前首相安倍晋三都敢要求美国对台海战略清晰，蔡英文就更应要求美国明确表示会出兵保护台湾。他也表示，相信朱立伦也会提出相同的要求。