彭博：香港经济预计将陷入萎缩

鉴于香港不断加剧的疫情危机及其防控疫情的严格措施，当地经济恐将再次陷入萎缩。

据彭博社报道，随着政府采取愈加严格的防疫措施，经济学家之前已在下调对香港今年经济增长的预期。香港3月将开展全民核酸检测，经济受到的干扰预计会更多。接受彭博调查的经济学家预计，第一季度香港GDP将萎缩1％。

虽然经济增长势将在第二季度反弹，但鉴于外界对香港全城封控的猜测，经济前景远未明朗。这对于香港来说将是前所未有的，也增加了经济持续下滑的可能性。目前还没有关于封控的官方信息，但当地居民已经囤积商品为最糟糕的情况做准备。

就全年而言，对GDP增长率的预估中值为2.4％，低于之前调查中3％的预期。不过，这一预测对于美国银行经济学家等一些人来说仍显乐观，他们已将增速预期下调至1.6％。在更糟糕的情况下，他们预计上半年经济萎缩，全年增速将放缓至只有0.2％的水平。

范基山（音译自Bum Ki Son）等美国银行经济学家在报告中写道，在这种情况下，对消费的影响会更大，这也将对许多自2019年下半年以来就一直面临多重挫折的诸多商业领域造成更大冲击。

尽管港府2月份公布了高于预期的预算，但前景依然黯淡。根据预算案，香港将向居民发放消费券，并在医疗保健和疫苗方面进行额外支出。

最重要的是，香港也在为利率上升做准备。香港的联系汇率制度意味着其将不得不在美联储加息时跟进上调利率，这将会推升企业成本、冲击消费者并削弱房地产市场。

香港经济才刚刚开始复苏，继疫情和社会动荡导致两年萎缩后在2021年刚刚恢复增长。今年这波疫情令官员们措不及防，并令香港的严格动态清零策略面临压力。随着医院和检疫设施超负荷，政府不得不调整了部分限制措施，允许症状轻微的患者现在回家康复。

