中国公安部开展打击拐卖妇女儿童专项行动

在江苏丰县和陕西佳县相继出现“铁链女”和“铁笼女”事件之际，中国公安部决定开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动，维护妇女儿童权益。

据中国央视报道，中国公安部决定，自3月1日起至12月31日开展打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动。公安部要求，要深刻认识当前拐卖犯罪新形势新特点，重拳出击、多措并举，将打击拐卖妇女儿童犯罪专项行动作为今年重点任务来抓，迅速掀起打击拐卖妇女儿童犯罪新高潮。

公安部要求，要集中摸排一批线索，特别是对来历不明的流浪乞讨、智力障碍、精神疾病、聋哑残疾等妇女儿童要全面摸排，确保底数清、情况明。要深化“百万警进千万家”活动，深入群众家庭，走访福利院、救助管理机构等，全面梳理排查侵害妇女儿童权益线索，重点排查疑似被拐人员。

中国公安部还要求发挥民政、卫健、妇联等部门职能优势，在福利救助、卫生健康服务、走访慰问等工作中及时发现拐卖犯罪线索，并建立健全举报机制，广泛发动群众揭发检举涉拐线索。对疑似被拐人员和寻亲人员，要第一时间采集DNA等信息，加强信息研判。

公安部还将挂牌督办一批久侦未破、影响恶劣的重大案件。

中国公安部介绍，拐卖妇女儿童犯罪正在被有效遏制。2021年，全国拐卖妇女儿童案件与2013年相比，降幅达到88.3%，其中群众高度关注的盗抢儿童案件目前年立案不到20起。

据介绍，拐卖犯罪的高峰期集中在上世纪八九十年代，受多重因素影响，当前滋生拐卖犯罪的土壤尚未完全铲除，还有一批积案没有侦破。

