美访问团见蔡英文 强调坚定维持承诺

率团访台的美国参谋长联席会议前主席马伦（Mike Mullen）今天上午在与台湾总统蔡英文会见时，强调美国会坚定维持承诺。

据联合新闻网报道，美国总统拜登指派由马伦率领前将领和国安高层五人团访台，访问团今（2日）早前往台总统府与蔡英文见面。

马伦在致辞时说，这次访问台湾的时间点，正是世界历史上非常困难和关键的时刻。正如美国总统拜登所言，民主正面临长期且令人担忧的挑战，现今乌克兰的情势即为一例。现在比以往任何时刻都更需要捍卫民主。

马伦说，台湾积极应对这个时代的主要挑战，无论是全球性的流行疾病，抑或腐蚀人心的假讯息以及恶意影响等，台湾因应之余都能兼顾核心民主价值。他称赞蔡英文是一位促进人权、妇女赋权和包容性社会的领导者。他也说，台湾在疫情初期向美国人民提供援助，是美国最大的口罩捐赠者，对此美国仍深怀感激。

马伦说，该访团反映了美国对台湾强健伙伴关系的跨党派支持。维护台海和平与稳定不仅符合美国利益，也符合全球利益。这也是为何美国将继续反对任何片面改变现状的行为，也持续支持以符合台湾人民意愿和最佳利益的方式，和平解决两岸议题。他希望能通过该访团的拜会，向蔡英文和台湾人民再次保证，也向区域的盟友和伙伴传达”美国坚定维持承诺“的信息。

马伦说，4月是台湾关系法签署43周年纪念，拜登先前担任联邦参议员时也对该法投下赞成票。 43年后，美国和台湾之间的合作比之往更强健、更深刻、更广泛，美国感谢与台湾和蔡英文的伙伴关系。

蔡英文致词时表示，上周俄罗斯入侵乌克兰，造成许多平民无辜伤亡，流离失所，严重危害了世界和平秩序。对于侵略行为，台湾作为国际社会的一员，除了表达严厉谴责，也参与了对俄罗斯实施经济制裁的国际行动，台湾对乌克兰的人道救援也在前天正式启动，台湾所做的这一切，都坚定表达，台湾和乌克兰站在一起，和自由民主站在一起。

蔡英文说，“历史经验告诉我们，对侵略行为冷眼姑息，就是为自己制造更多威胁，这是全球民主国家团结的时刻，台湾也不能缺席”，尤其乌克兰人民捍卫自由民主的信念及挺身奋战，让身处民主前线的台湾人民感同身受。

蔡英文说，当前中国大陆对台海的军事威胁持续升高，但台湾人民从来没有因此放弃坚持。相反地，台湾投入更多努力来守护自己，包括发展自主防卫，强化不对称战力，并且防范认知作战分化。

她说：”台湾要告诉全世界，我们有坚定的自我防卫决心，也会守护我们民主自由的生活方式。区域稳定安全从来不是单一国家的课题，乌克兰危机告诉我们，民主国家间的相互合作及积极作为，至为关键。“

蔡英文说，面对台海和区域安全威胁，台湾期待与美国区域各方有更紧密合作，共同压制各种型态及可能冲击安全的单边行为，维持区域和平稳定，她感谢拜登政府以实际行动，包括依据《台湾关系法》及”六项保证“履行对台湾的安全承诺，协助台湾强化自我防卫能力。她说：”拜登政府上任后批准两项军售案，以及今天各位到来，就是最明显的例证。“

蔡英文说，上个月，拜登政府公布最新印太战略，指台湾是印太地区重要伙伴，她要说，坚守在民主前线的台湾，不只是重要伙伴，也是最值得信赖的伙伴；拥有更多国际支持及国际参与的台湾，会更具韧性，对世界的自由和美好会有更大的贡献。期待台美伙伴关系更加紧密，一起为印太区域和全世界和平稳定、繁荣发展做出更多贡献。

美国总统拜登指派的跨党派代表团，昨午4时13分搭行政专机抵台，预计今晚10时离开，前后逗留30小时。访问团由退役海军上将、美国参谋长联席会议前主席马伦率领，成员包括前副防长弗卢奴瓦（Michèle Flournoy）、白宫前副国安顾问欧苏莉文（Meghan O'Sullivan），以及两名白宫国安会亚洲事务前资深主任格林（Michael Green）和麦艾文（Evan Medeiros）。