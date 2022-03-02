深圳供港物资铁路今开通

中国大陆深圳供港物资铁路货运的首班列车已于今天（2日）早上在深圳平湖南国家物流枢纽开通，据官方介绍，最多每天可出发八趟。

据澎湃新闻报道，深圳市市长覃伟中今天早上出席活动时宣布，“中央援港 同心抗疫”铁路援港班列正式开通。他说，深港跨境铁路货运的启动将为香港医疗、生活等物资供应提供重要保障。

《大公报》今天报道称，深圳海关口岸监管处副处长林浩宇介绍，供港物资铁路货运将采用中欧班列列车标准。在开通初期，货运列车将装载八到九个货柜，并以医疗和民生物资为主，每天运行一个班次，单趟45分钟可抵达香港。

林浩宇说，随着深港铁路的磨合，深圳市轨道办也会与港铁沟通，加密铁路的班次，最多可每天发出六到八趟。

首班列车运送的物资将包括全身防护服、全自动血液分析仪等六类防疫物资。

另据网媒“香港01”报道，自2月24日供港跨境铁路货运列车项目启动后，深圳成立以深圳市轨道办、市港澳办、市口岸办、广铁集团、深圳海关、深圳边检等多部门为主要成员的工作小组，与港府相关部门和港铁公司沟通，研究制定完成铁路援港班列运输方案和防疫工作指引，完成货场配套设施搭建。

另外，深圳市交通局3月1日发布《关于深港跨境货物运输疫情防控措施的通告》，规定深港跨境货物运输实施定线定点全流程封闭运行。跨境司机驾驶货运车辆入境前应当如实申报作业信息，严格按申报的往返时间、口岸出（入）境。

为保障疫情期间香港生鲜物资运输的安全顺畅，文锦渡口岸也正式实施“提前预约、人车分离、集中接驳”的“全接驳”模式，仅为全市运送生鲜物资的跨境运输车辆提供接驳服务。